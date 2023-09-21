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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
22 вересня 2023, 17:09

Зеленський про деталі візиту до Канади

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Канади очікуються його зустрічі та переговори з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо щодо реалізації Формули миру та інших питань. Про це український лідер повідомив у Telegram в п’ятницю, 22 вересня.

За його словами, під час зустрічі з Трюдо будуть обговорюватися питання оборонної співпраці та реалізації Формули миру. Очікується підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв'язки Канади й України.

"Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку", – написав президент.

Президент також зазначив, що під час візиту він зустрінеться із генерал-губернатором Канади, виступить у парламенті та поспілкується з представниками бізнесу, лідерами думок та українцями. Він висловив вдячність Канаді за принципову лідерську підтримку.

📅Нагадаємо, що сьогодні зранку Джастін Трюдо підтвердив зустріч із Зеленським, і політики обговорюватимуть військову, економічну та гуманітарну підтримку України.

📅Попередніми днями Володимир Зеленський також провів візит до США.

Президент України
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