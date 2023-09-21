В Україні дозволили писати «росія», «москва», «московія», «державна дума рф» з малої літери

22 вересня 2023, 17:24

Написання назв «російська федерація», «росія», «москва», «московія», «московське царство», «російська імперія», «державна дума рф» тощо з малої букви відтепер можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в неофіційних текстах. Таке рішення ухвалила Національна комісія зі стандартів державної мови.

Тим не менш, міністр освіти та науки Оксен Лісовий зазначав, що назва держави «Російська Федерація» в офіційних документах має бути написана з великих літер.

✅ Офіційна заява Національної комісії зі стандартів державної мови :

«Зважаючи на героїчну боротьбу Українського народу за Незалежність Української Держави, взявши до уваги звернення в соціальних мережах Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України про написання назви країни-агресора з малої букви, Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні від 15.09.2023 (протокол № 83) обговорила це питання і з урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України (вх. № 1396/23 від 14.09.2023), Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (вх № 1404/23 від 15.09.2023) повідомляє, що написання назв «російська федерація», «росія», «москва», «московія», «московське царство», «російська імперія», «державна дума рф» тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру».