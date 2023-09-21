Партизани та жителі міста Севастополь корегували удари по штабу росіян

22 вересня 2023, 20:46

Завдати точного удару по російському штабу Чорноморського флоту в Севастополі українським захисникам допомогли жителі міста та партизани. Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram.

«"АТЕШ" та севастопольці коригували удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Тривалий час ми фіксуємо військові об'єкти по Севастополю та місця розміщення ППО (Штаб ЧФ, центр водолазної підготовки, навчальний центр тощо). Ця інформація допомогла Силам оборони України оцінити обстановку та успішно завдати удару по штабу Чорноморського флоту. Ми давно до нього придивлялися», – розповіли активісти.

Учасники руху також подякували російському Міноборони за затримки виплат військовим, які "допомагають залучати до співпраці офіцерів із Чорноморського флоту рф". Партизани також запевнили, що на цьому вибухи у Криму не припиняться, попереду на росіян чекає дуже гарячий сезон.

📅 Вранці 22 вересня у Севастополі пролунали вибухи. Пізніше з'ясувалося, що по штабу Чорноморського флоту рф у місті було завдано удару. Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.