Відбулась зустріч Зеленського і Трюдо в Оттаві

22 вересня 2023, 21:11

У столиці Канади, Оттаві, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу Президента, 22 вересня.

Лідери проведуть переговори віч-на-віч та у розширеному форматі.

"Дякую за вашу підтримку з перших днів повномасштабної війни – це телефонні дзвінки, а також реальні кроки вашого уряду та всіх канадців. Дякую вашій прекрасній країні! Я хочу подякувати за те, що в цей важкий період ви прийняли українців, допомагаєте нам на полі бою — військова, фінансова, гуманітарна допомога. Дякую, що ви з нами, що ви стоїте заради нашої перемоги", - наголосив український лідер.

Під час зустрічі Зеленський і Трюдо обговорять потреби України у галузі оборони, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку, а також можливості розширення економічної та інвестиційної співпраці. Заплановане також підписання двосторонніх документів та зустріч з представниками ЗМІ.

📅 Варто нагадати, що Володимир Зеленський раніше здійснив візит до США цього тижня.