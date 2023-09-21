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Суспільна думка
Суспільство
22 вересня 2023, 13:48

Рятувально-пошукова операція в Черкасах завершена. Ракети могли летіти по енегретиці

Рятувально-пошукова операція в Черкасах після падіння уламків російської ракети завершилася. Голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець представив остаточні дані та висловив припущення, що ці російські ракети могли бути спрямовані на енергетичні об'єкти.

Згідно з остаточним звітом, – 11 людей постраждали внаслідок падіння уламків ракети, із них шестеро перебувають у лікарні, а двоє з них у тяжкому стані. Одну людину довелось рятувальникам діставати з-під завалів.

Табурець висловив припущення, що ракети, ймовірно, були класу повітря-земля Х-101, які запускаються зі стратегічних бомбардувальників, і ці ракети могли бути спрямовані на енергетичні об'єкти.

"З великою ймовірністю ракети були спрямовані на енергетичні об'єкти. У Черкаському районі такі підстанції існують, тому існує припущення, що ракети могли бути спрямовані туди", - додав голова ОВА.

Джерело: "Черкаська ОВА"
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