В ЗСУ офіційно підтверджено удар по штабу Чеорноморського флоту рф у Севастополі

22 вересня 2023, 16:34

«Сили оборони України близько 12:00 у п’ятницю, 22 вересня, завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту країни-агресора росії у тимчасово окупованому Севастополі», – підтвердили у Страткомі ЗСУ.

📌Подробиці операції не розголошують.

🕜О 13:20 за київським часом окупаційний «глава» Севастополя михайло развожаєв підтвердив ракетний удар по штабу Чорноморського флоту російської федерації та повідомив про падіння уламків у місті.

📢Згодом було оголошено повітряну тривогу в Севастополі через можливість "повторного удару".

В соціальних мережах з'явилися фотографії та відео, на яких видно стовп чорного диму над штабом Чорноморського флоту рф, а також пошкоджені будівлі.

💥Місцеві мешканці також повідомили про вибухи біля Бахчисарая, Первомайського та Красногвардійського.

До того ж «Британський кореспондент» Джонні Міллер, іноземна "ряха", яка чомусь незаконно опинилась в українському Криму. (детальніше про цього "журналіста" можна ознайомитись 👉 тут).

Жартома пишуть, що в честь такого «гостя» влаштовано «салют»!

Каже, «подивіться там люди, діти купаються…». Чому не аплодують? Рашисти мабуть?! – діляться коментарями користувачі соцмереж.

Джонні Міллер, який постійно просуває російські наративи, став свідком ракетної атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі.