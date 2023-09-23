В Криму відбуваються вибухи з послідуючим сильним задимленням, лунають сирени

23 вересня 2023, 13:22

З самого ранку 23 вересня в тимчасово окупованому Криму сталася чергова серії вибухів. Окупаційні інформаційні ресурси, з посиланням на так звану «владу», повідомили про активну роботу систем протиповітряної оборони та можливу ракетну загрозу в Севастополі. Місцеві Telegram-канали публікують знімки наслідків вибухів та розповідають про подробиці.

💥23 вересня о 8:32 в тимчасово окупованому Севастополі в Криму стався ряд вибухів, лунали сирени, люди шукали бомбосховища. Згідно з повідомленнями з Telegram-каналів, хмара диму піднялася в районі Інкермана та на північній стороні Севастополя.

🚀Пізніше так званий "губернатор" Севастополя михайло развожаєв заявив, що системи протиповітряної оборони вдало спрацювали. За його даними, ракетні уламки впали поблизу причалу в районі Сухарної балки.

«За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО. Ракетні уламки впали біля причалу в районі Сухарної балки. Усі спецслужби виїхали на місце», – написав псевдогубернатор.

📅Напередодні, 22 вересня, сили Спеціальних операцій (ССО) здійснили ракетний удар по штабу Чорноморського флоту рф у Севастополі. Це сталося під час наради керівництва флоту. За даними спецпризначенців, – внаслідок атаки було декілька загиблих та поранених окупантів, включаючи вищих керівників флоту.