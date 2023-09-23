Зеленський з неоголошеним візитом у Польщі нагородив волонтерів та подякував за підтримку

23 вересня 2023, 20:54

Володимир Зеленський, Президент України, завітав з неоголошеним візитом до Польщі, де він провів зустріч із волонтерами, що активно надають підтримку Україні, та вручив їм нагороди. Про це повідомлено пресслужбою Офісу Президента в суботу, 23 вересня.

"Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народові, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім’ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали. Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху — це ніщо порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми", - сказав глава держави.

Президент України вручив високі державні нагороди громадянам Польщі — журналістці Б’янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді.

✅ Відомо, що журналістка «TVN Discovery Poland» Б’янка Залевська з 2014 року працювала в зоні АТО на Донбасі, де отримала важке поранення. Як волонтер, – організовувала збори та передавала в Україну гуманітарну допомогу. З початком повномасштабної війни рф проти України надала значну допомогу підрозділам Збройних сил України, як волонтер допомагала в транспортуванні важкохворих дітей до шпиталів Польщі.

✅ Медик-рятувальник Даміан Дуда зібрав команду медиків, які власним коштом закуповували необхідні медичні препарати та приїздили в Україну, щоб надавати екстрену медичну допомогу й евакуйовувати до стабілізаційного пункту воїнів, поранених на лінії фронту. Також ним був створений фонд, коштами якого фінансується закупівля медикаментів для команд медиків-волонтерів в Україні.

Б’янка Залевська була нагороджена орденом княгині Ольги II ступеня, а Даміан Дуда отримав орден За заслуги III ступеня від Президента України.