У Херсоні постраждало вже 6 цивільних, росіяни скинули авіабомби

24 вересня 2023, 20:24

Ситуація в Херсоні залишається важкою, оскільки окупанти продовжують обстрілювати місто. За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, ворог скинув на місто дві авіабомби. Одну з них вони спрямували у промзону Дніпровського району, а іншу — по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі.

Уточнюючи інформацію, Прокудін зазначив, що через скидання авіабомб на одне з підприємств Херсона, постраждала 49-річна жінка-охоронець, яка перебувала на території. Вона отримала легкі ушкодження, було надано відповідну медичну допомогу на місці.

Внаслідок останніх російських обстрілів у Херсоні постраждало щонайменше шість осіб. За свіжими даними, – всі постраждалі отримали різні ступені поранень і отримують медичну допомогу. Також до медичних закладів продовжують звертатись люди, які були поранені раніше.