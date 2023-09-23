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Суспільна думка
Суспільство / Події
24 вересня 2023, 20:24

У Херсоні постраждало вже 6 цивільних, росіяни скинули авіабомби

Ситуація в Херсоні залишається важкою, оскільки окупанти продовжують обстрілювати місто. За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, ворог скинув на місто дві авіабомби. Одну з них вони спрямували у промзону Дніпровського району, а іншу — по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі.

Уточнюючи інформацію, Прокудін зазначив, що через скидання авіабомб на одне з підприємств Херсона, постраждала 49-річна жінка-охоронець, яка перебувала на території. Вона отримала легкі ушкодження, було надано відповідну медичну допомогу на місці.

Внаслідок останніх російських обстрілів у Херсоні постраждало щонайменше шість осіб. За свіжими даними, – всі постраждалі отримали різні ступені поранень і отримують медичну допомогу. Також до медичних закладів продовжують звертатись люди, які були поранені раніше.



Джерело: "Херсонська ОВА"
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