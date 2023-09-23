Повітряні Сили ЗСУ підтвердили, що ракети «ATACMS» будуть

24 вересня 2023, 12:53

Речник Повітряних сил ЗСУ, Юрій Ігнат, висловив переконання, що Україна скоро отримає далекобійні ракети ATACMS. Він поділився цією думкою в ході телемарафону, який відбувся 24 вересня.

Ігнат зауважив: "ATACMS будуть. Все більше і більше нових повідомлень свідчать про те, що це постачання відбудеться. Ми розраховуємо не лише на ATACMS, а й на інше озброєння. Ми розуміємо, що крім ракет ATACMS, німецькі крилаті ракети Taurus також є надзвичайно важливими для нас. Питання полягає в кількості, адже ми вже маємо в наявності крилаті ракети."

Представник Повітряних сил підкреслив перевагу західних ракет над російськими: «Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них там "не имеющее аналогов" ППО. Якась кількість може і збивається, але як ми бачимо за результатами, ракети долітають, Крим, який просто нашпигований системами ППО, не може впоратися із ракетами західного виробництва», - вказав Ігнат.

🚀Ігнат також додав, що саме через це Україна очікує на отримання більше французьких, німецьких, британських і американських ракет ATACMS, які допоможуть "суттєво змінити ситуацію на фронті".

📅 За даними ЗМІ, США мають намір передати Україні "невелику кількість ракет ATACMS".