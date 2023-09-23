На росій в Курську вибухи та інтенсивне задимлення від влучань безпілотників

24 вересня 2023, 16:32

Сьогодні вранці на російському місті курськ, яке святкує День міста, відбулись два потужні вибухи. Повідомляється, що один із районів міста був охоплений чорним димом, а фото та відео з місця подій опубліковані в місцевих соціальних мережах.

🛫За офіційною версією місцевої влади, подія сталася через падіння безпілотного літального апарата (БпЛА), який пошкодив дах адміністративної будівлі. Попередньо говорять, що цей об'єкт належав федеральній службі безпеки рф (фсб).

За інформацією «Української правди», посилаючись на джерела Головного управління розвідки Міністерства оборони України, вказується, що цей БпЛА належав Україні, і операцію з його використання провела українська військова розвідка. Наразі немає точних даних щодо масштабів руйнування або можливих постраждалих.

💥Губернатор курської області рф роман старовойт заявив, що внаслідок цієї атаки "дах ледь-ледь постраждав". Співрозмовник видання, однак, повідомив, що відбулося пряме влучання дрона в будівлю.

💥Також слід додати, що пізніше в курську стався ще один приліт безпілотника, і там також розпочалася пожежа. Джерело в розвідці повідомило про влучання БпЛА в нафтопереробний завод поблизу курського аеродрому.