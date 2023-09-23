ГУР повідомили про вдалу роботу «невідомих диверсантів» та знищену техніку росіян

24 вересня 2023, 19:42

У військових містечках московської та калузької областей сталися цікаві вибухові події, під час яких "невідомі диверсанти" завдали шкоди кільком одиницям військової техніки. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у неділю, 24 вересня.

«На території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінєц Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник. На території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами», — сказано в офіційному повідомленні ГУР МО України.

💥 Цей інцидент відбувся у ніч на 24 вересня, а відео та фото «бавовни» обіцяють опублікувати пізніше з міркувань безпеки.

📅 Варто зазначити, що 20 вересня Головне управління розвідки Міноборони України вперше повідомило про роботу "невідомих диверсантів". 18 вересня ці диверсанти влаштували вибухи, підірвавши літаки АН-148 та ІЛ-20, а також гелікоптер МІ-28Н на аеродромі "чкаловський" у московській області, де розташовані урядові літаки, такі як "літаки судного дня" та літаки-розвідники.