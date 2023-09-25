Від російської атаки на Одесу постраждали об’єкти зі списку ЮНЕСКО

25 вересня 2023, 17:20

В результаті масованої атаки ракетами та безпілотниками, яка сталася в ніч на 25 вересня в Одесі, зазнали пошкоджень будівля морського вокзалу та історичні об'єкти в центрі міста, які включені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомлено в понеділок місцевою владою.

"Чергова нічна атака рашистів на Одесу. Значні пошкодження зазнав Морвокзал. Постраждали об'єкти в історичному центрі міста, які є охоронною зоною ЮНЕСКО. Всі пошкодження будуть зафіксовані", – повідомили в владі.

Зазначено, що внаслідок вибухової хвилі поранена одна цивільна жінка, якій надано медичну допомогу.

Офіс генерального прокурора України зазначив, що атаковані об'єкти припортової інфраструктури, зерносховища, складські споруди приватного підприємства та декілька приватних будинків у передмісті Одеси. Одеський морський вокзал і прилеглий готель зазнали суттєвих руйнувань.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Інформація про постраждалих продовжує уточнюватися, і триває рятувальна операція для розчищення завалів та встановлення повного обсягу руйнувань і пошкоджень.

📅Нагадаємо, що вночі на 25 вересня російська федерація атакувала Одесу за допомогою ракет Калібр та Онікс, а також безпілотників-камікадзе. Підрозділи протиповітряної оборони збили всі безпілотники та більшість ракет.