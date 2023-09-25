В ООН заявили про систематичні катування Українців росіянами

25 вересня 2023, 18:32

Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, Ерік Мьосе, під час своєї доповіді Раді з прав людини в Женеві заявив, що російські агресори на окупованих територіях систематично практикують тортури, які, в деяких випадках, призводять до смерті жертв. Його слова цитує Reuters у понеділок, 25 вересня.

«У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що призвели до смерті жертви», - сказав Мьосе.

Комісія ООН відвідала деокуповані території Херсонської та Запорізької областей і, за словами Мьосе комісія "зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, які вони контролюють, було широко поширеним і систематичним".

На запитання про конкретну кількість випадків смертей в результаті тортур, член комісії Пабло де Грайфф відповів, що через обмежений доступ це було неможливо точно встановити, але це було "досить велике число і... воно походило від дуже різних джерел, з різних районів по всій країні, поблизу і далеко від лінії бойових дій".

❗За результатами розслідування було встановлено, що тортури переважно застосовувалися в слідчих ізоляторах, які контролює влада рф, і в основному стосувалися людей, звинувачених у тому, що вони були "українськими інформаторами".

❗Також комісія виявила, що в Херсонській області російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років.

«Часто членів однієї сім'ї тримали в сусідній кімнаті, тому вони були змушені слухати, як відбувається насильство», – повідомили члени комісії.

«Комісія також зазначила про "кілька випадків" порушень, начебто скоєних українськими збройними силами», – сказав Мьосе. Вони стосуються лише випадків невибіркових нападів та жорстокого поводження з рашистськими полоненими.

При цьому Мьосе зауважив, що ООН не має достатньо доказів, щоб визнати ситуацію в Україні як геноцид, але в комісії визнають, що кількість воєнних злочинів росіян велика.