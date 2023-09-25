Горить черговий російський склад у районі Нової Каховки – Андрющенко

25 вересня 2023, 21:10

У районі тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині виникла пожежа на російському складі. Про це інформує Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, у своєму повідомленні в Telegram.

🔥🔥🔥На відеозаписі, опублікованому представником міської влади, видно стовпи густого диму над місцем події.

📢У коментарі до відео Петро Андрющенко зауважив: "З місця передають, що в районі Нової Каховки в окупанта пригорає черговий склад. Кажуть, красиво…"

📅Раніше була інформація про те, що партизани здійснили успішну операцію та ліквідували групу окупантів у Генічеську.