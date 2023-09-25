Атлет з Луганщини Олександр Дубовий - чемпіон світу з багатирського багатоборства

24 вересня у німецькому місті Фульда відбувся командний чемпіонат світу U105 «Найсильніша нація планети-2023».
📌У змаганнях, крім України, взяли участь команди Німеччини, США, Англії, Франції, Австрії, Данії та Чехії.
✅У складі збірної команди України виступав кремінський богатир, майстер спорту України міжнародного класу з богатирського багатоборства — Олександр Дубовий.
✅В дуже напруженій боротьбі збірній України вдалося здобути «золото» та вибороти титул «Найсильніша нація планети 2023» 💪
❗ Вітаємо з перемогою! 👏
Командні результати змагань:
🥇 Україна
🥈 Чехія
🥉 Франція
4️ Німеччина
5️ Англія
6️ Австрія
7️ Данія