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Суспільна думка
Спорт
25 вересня 2023, 21:35

Атлет з Луганщини Олександр Дубовий - чемпіон світу з багатирського багатоборства

24 вересня у німецькому місті Фульда відбувся командний чемпіонат світу U105 «Найсильніша нація планети-2023».

📌У змаганнях, крім України, взяли участь команди Німеччини, США, Англії, Франції, Австрії, Данії та Чехії.

✅У складі збірної команди України виступав кремінський богатир, майстер спорту України міжнародного класу з богатирського багатоборства — Олександр Дубовий.

✅В дуже напруженій боротьбі збірній України вдалося здобути «золото» та вибороти титул «Найсильніша нація планети 2023» 💪

Вітаємо з перемогою! 👏

Командні результати змагань:

🥇 Україна

🥈 Чехія

🥉 Франція

4️ Німеччина

5️ Англія

6️ Австрія

7️ Данія

Джерело: "Управління молоді та спорту Луганської ОДА"
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