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Суспільна думка
Події / Регіональні
25 вересня 2023, 13:04

У Сорокине (Краснодон) на Луганщині потужні вибухи та детонація російського складу БК

У тимчасово окупованому місті Сорокине, що колись було відоме як Краснодон, Луганської області, відбувся потужний вибух в районі заводу «Юність», який спеціалізується на виробництві радіотехніки та радіоелектроніки. Також, там знаходили промислові склади та Депо. Про цю вибухову подію повідомляють місцеві Telegram-канали, а також окупаційні новинні ресурси.

💥Повідомляється, що вибух стався в складі боєприпасів, які належали російським окупантам на території заводу «Юність». Місцеві мешканці почули вибух боєприпасів та охоче фільмують та фіксують перебіг подій. Окупанти оголосили про евакуацію зі шкіл і дитячих садків.

🚀Попередньо відомо, що у місті було декілька "прильотів". У небо здійнявся густий дим і було видно, як хаотично детонують російські снаряди.

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