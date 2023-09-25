У Сорокине (Краснодон) на Луганщині потужні вибухи та детонація російського складу БК

25 вересня 2023, 13:04

У тимчасово окупованому місті Сорокине, що колись було відоме як Краснодон, Луганської області, відбувся потужний вибух в районі заводу «Юність», який спеціалізується на виробництві радіотехніки та радіоелектроніки. Також, там знаходили промислові склади та Депо. Про цю вибухову подію повідомляють місцеві Telegram-канали, а також окупаційні новинні ресурси.

💥Повідомляється, що вибух стався в складі боєприпасів, які належали російським окупантам на території заводу «Юність». Місцеві мешканці почули вибух боєприпасів та охоче фільмують та фіксують перебіг подій. Окупанти оголосили про евакуацію зі шкіл і дитячих садків.

🚀Попередньо відомо, що у місті було декілька "прильотів". У небо здійнявся густий дим і було видно, як хаотично детонують російські снаряди.