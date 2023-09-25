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Суспільна думка
Події
25 вересня 2023, 14:41

Комбінована атака на Одещину: зросла кількість жертв, чисельні руйнування цивільної інфраструктури

Протиповітряна оборона в ніч на 25 вересня збила 19 дронів-камікадзе та 11 ракет типу «Калібр». Більшість атак були відбиті в небі над Одещиною, і по одній ракеті «Калібр» застосували над Миколаївщиною та Кіровоградщиною. Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

🚀Зазначається, що вночі війська росії спрямували 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети «Онікс» на Одещину. Також вони випустили 12 ракет «Калібр» зі складними траєкторіями руху по різних областях.

Для атаки з моря був залучений підводний човен з Новоросійської бухти.

"На жаль, ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. «Оніксами» зруйновано зерносховища. Але люди не постраждали", - йдеться в повідомленні на ранок 25 вересня.

Внаслідок падіння уламків під час атаки були пошкоджені складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також загорілася трава на відкритих територіях, але пожежі були ліквідовані, і постраждалих не було.

❗Пізніше, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив: "Внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї з зниклих осіб", - написав він.

❗Під час пошуково-рятувальних робіт кількість жертв атаки на Одесу зросла. Голова Одеської обласної військовї адміністрації Олег Кіпер повідомив, що під завалами було виявлено тіло ще однієї жертви.

"Щойно під завалами знайдено тіло другої жертви нічної атаки російських терористів на Одесу", - написав Олег Кіпер у соціальних мережах.

Джерело: "Одеська ОВА, ДСНС"
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