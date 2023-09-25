Зеленський підтвердив, що перші ABRAMS вже в Україні

25 вересня 2023, 15:29

Україна вже отримала перші американські танки Abrams, що підтвердив президент Володимир Зеленський за результатами наради з урядом та військовими в понеділок, 25 вересня.

✅"Абрамси вже в Україні та готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", – зазначив президент.

За його словами, на нараді глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко представив інформацію про ліквідацію наслідків обстрілів Одеси та інших населених пунктів.

"Прикриття Одещини – пріоритет на всіх моїх переговорах щодо ППО", – наголосив президент.

📌Також на нараді обговорили питання готовності до зими. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про захист критичної інфраструктури, підготовку укриттів та Пунктів незламності.

📌Доповіді щодо воєнної ситуації були представлені головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним, а також керівниками розвідувальних та спеціальних служб.

❗Раніше ЗМІ повідомили, що перші танки Abrams прибули в Україну раніше, ніж очікувалося. Крім того, Пентагон повідомив, що Україна отримає 120-мм боєприпаси зі збідненим ураном для цих танків.