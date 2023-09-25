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Суспільна думка
Події
26 вересня 2023, 21:47

На росії в Брянську чергова атака БпЛА: вибухи та багато чорного диму - росЗМІ

У вівторок, 26 вересня, місто Брянськ на росії було атаковано з використанням невідомих безпілотників. Цю інформацію повідомив місцеві Telegram-канали та росЗМІ.

🛫В соціальних мережах ширяться відеозаписи, зняті місцевими жителями, на яких видно проліт безпілотних апаратів. Також були опубліковані кадри, на яких зафіксовано великий стовп чорного диму, що здіймається над регіоном. 🔥

Губернатор Брянської області, олександр богомаз, поділився інформацією, що російська ППО знищила, ймовірно, "український безпілотник" літакового типу, який намагався наблизитися до Брянська.

📢"Спроба українських терористів здійснити атаку за допомогою безпілотного літального апарату літакового типу була припинена. Безпілотний апарат був знищений на підльоті до міста Брянська силами протиповітряної оборони міністерства оборони рф. Немає постраждалих. Оперативні служби зараз працюють на місці події", - повідомив російський чиновник.

📅Важливо відзначити, що в минулому, у прикордонних містах, що межують з Україною, сталися подібні події, зокрема в Брянську. У цих подіях були вибухи, падіння безпілотних літальних апаратів та пожежі. Було заявлено про атаку безпілотника на промисловий об'єкт, а також про збиття двох інших дронів. Відгуки війни, яку росія розв’язала в Україні.

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