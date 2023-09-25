Наслідки нічної атаки росіян на Одещину: руйнування портової інфраструктури, є постраждалі

26 вересня 2023, 13:26

Уночі 26 вересня російська федерація понад дві години за допомогою ударних безпілотників проводила атаку на Одеську область. Голова Одеської обласної військової адміністрації, Олег Кіпер, повідомив, що сили протиповітряної оборони успішно збили більшість дронів під час цієї атаки.

"Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збита. На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру", - підкреслив Кіпер.

❗ В результаті цієї ворожої атаки є постраждалі. Двох водіїв вантажівок було поранено. Один із них отримав медичну допомогу на місці, а другий, із серйозною травмою руки, був доставлений до лікарні.

❗Також від ворожого удару було пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок та згоріло 6 фур. Пожежі були ліквідовані вогнеборцями.

📢За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). - повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, протягом ночі 26 вересня збройні сили рф здійснили дронову атаку по Одещині. Ворог поцілив у припортову та прикордонну інфраструктуру Подунав’я.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин рф.

Ця атака була частиною нічного нападу російської федерації на різні регіони України. Також було зафіксовано вибух у місті Кривий Ріг, інформація про який наразі є обмеженою.