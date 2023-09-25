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Суспільна думка
Події
26 вересня 2023, 14:00

У Лубенському районі пролунав вибух на газових мережах. Здійнялась сильна пожежа

За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі.

Також, за попередньою інформацією вибух стався на компресорній станції Укртрансгазу, яка обслуговує магістральні газопроводи.

На місці працює ДСНС. Подробиці згодом.

📢 За повідомленням від «ЛубниГазу»:

«Шановні споживачі! Важлива інформація! У зв’язку з ознаками надзвичайної події на компресорній станції, що обслуговується «Укртрансгазом» поблизу міста Лубни, аварійні служби «Лубнигазу» приведені в стан ліквідації аварійної ситуації. Починаємо перевірку тиску газу на входах до мережі міста та здійснюємо заходи для недопущення аварійних ситуацій на газорозподільній системі міста Лубни та Лубенського району».

❗ Про можливі перебої з постачанням газу населення буде поінформоване додатково.

Оновлення на 14:00: На місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загоряння сухої трави. Ситуація контрольована. Про це повідомив начальник ОВА.

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