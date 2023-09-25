У Лубенському районі пролунав вибух на газових мережах. Здійнялась сильна пожежа

26 вересня 2023, 14:00

За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі.

Також, за попередньою інформацією вибух стався на компресорній станції Укртрансгазу, яка обслуговує магістральні газопроводи.

На місці працює ДСНС. Подробиці згодом.

📢 За повідомленням від «ЛубниГазу»:

«Шановні споживачі! Важлива інформація! У зв’язку з ознаками надзвичайної події на компресорній станції, що обслуговується «Укртрансгазом» поблизу міста Лубни, аварійні служби «Лубнигазу» приведені в стан ліквідації аварійної ситуації. Починаємо перевірку тиску газу на входах до мережі міста та здійснюємо заходи для недопущення аварійних ситуацій на газорозподільній системі міста Лубни та Лубенського району».

❗ Про можливі перебої з постачанням газу населення буде поінформоване додатково.

Оновлення на 14:00: На місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загоряння сухої трави. Ситуація контрольована. Про це повідомив начальник ОВА.