Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
26 вересня 2023, 14:15

Зеленський провів чергову Ставку після тривалого закордонного відрядження

Про це стало відомо з офіційного Telegram-каналу Глави держави у вівторок, 26 вересня. Зеленський заслухав доповіді від Головкома Залужного про ситуацію на фронті, та від керівника розвідки Буданова про плани противника.

«Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов – про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках».

Також, на засіданні був присутній новий Міністр оборони України – Рустем Умєров, який звітував про стан забезпечення фронту всім необхідним.

«Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров». – зазначив Зеленський в повідомленні.

«Відбулась велика доповідь міністра Камишіна щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА» – додав Зеленський.

Джерело: "Президент України"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: