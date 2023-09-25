Зеленський провів чергову Ставку після тривалого закордонного відрядження

26 вересня 2023, 14:15

Про це стало відомо з офіційного Telegram-каналу Глави держави у вівторок, 26 вересня. Зеленський заслухав доповіді від Головкома Залужного про ситуацію на фронті, та від керівника розвідки Буданова про плани противника.

«Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов – про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках».

Також, на засіданні був присутній новий Міністр оборони України – Рустем Умєров, який звітував про стан забезпечення фронту всім необхідним.

«Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров». – зазначив Зеленський в повідомленні.

«Відбулась велика доповідь міністра Камишіна щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА» – додав Зеленський.