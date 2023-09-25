Зеленський підписав закон про новий вид кримінального покарання

27 вересня 2023, 13:00

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який ставить пробаційний нагляд на перший план серед видів кримінального покарання, замінюючи на нього арешт у більшості випадків. Ця нова форма покарання передбачає вплив на засудженого без його ізоляції від суспільства на строк від одного до п'яти років (для неповнолітніх — від одного до двох років).

Згідно з пояснювальною запискою до закону, пробаційний нагляд буде використовуватися як альтернатива арешту у всіх випадках, крім порушень, вчинених військовослужбовцями. Засуджені підлягатимуть обмеженню деяких прав і свобод, встановлених законом і рішенням суду, і їм будуть застосовані наглядові та соціально-виховні заходи.

Контроль за дотриманням пробаційного нагляду буде покладено на уповноважені органи з пробації. Строк покарання у вигляді пробаційного нагляду буде враховувати час, проведений під вартою або у цілодобовому домашньому арешті та обчислюватиметься з дня взяття засудженого на облік.

Запровадження пробаційного нагляду як передбаченого законом виду кримінального покарання обумовлене потребою оптимізувати використання слідчих ізоляторів та припинити функціонування арештних домів, зокрема для утримання військовополонених. У таких випадках обмеження волі та арешт втрачають своє кримінально-правове та соціальне значення і потребують значних фінансових витрат.