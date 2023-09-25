Суд у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у шахрайстві

27 вересня 2023, 13:18

Суд у Нью-Йорку прийняв рішення, в якому стверджується, що колишній президент США Дональд Трамп та його сімейний бізнес завищували вартість своєї власності та інших активів, а це може мати серйозні наслідки для його бізнесу в штаті. Агентство Reuters повідомляє, що Трампа визнали винним у шахрайстві у цьому випадку.

Рішення суду було прийняте у відповідь на позов генерального прокурора штату Летіції Джеймс, яка звинуватила Трампа і компанію Trump Organization у систематичних перебільшеннях вартості активів та капіталу протягом десяти років. Це, за її словами, робилось для отримання кращих умов банківських позик та страхування.

Згідно зі звинуваченнями, Трамп завищив своє майно на суму близько 2,23 мільярда доларів, а за іншими розрахунками — навіть на 3,6 мільярда доларів на підставі річних фінансових звітів, які представлялися банкам і страховим компаніям.

Серед активів, вартість яких була завищена, вказано маєток Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, його пентхаус у Trump Tower на Мангеттені та кілька офісних будівель та полів для гольфу.

Суд також наказав анулювати ліцензії для деяких бізнесів Трампа, включаючи організацію Трампа, щоб вони не могли функціонувати в Нью-Йорку. Також були наложені санкції на адвокатів підсудних за їхні "надумані" юридичні аргументи та захист їхньої "непокірної" поведінки.

За даними агентства Bloomberg, це рішення скорочує "найбільше претензію штату проти колишнього президента і спрощує судовий процес, який має розпочатися 2 жовтня."

Тепер суд буде зосереджений на інших аспектах справи, таких як фальсифікація документів та подання неправдивих фінансових звітів, а також на питанні відшкодування збитків у сумі 250 мільйонів доларів, як повідомляється в ЗМІ.

Трамп та інші підсудні заявили, що позов генерального прокурора має політичний характер і вони, можливо, оскаржать це рішення суду.

"Сьогоднішнє обурливе рішення абсолютно відокремлене від фактів та чинного законодавства. Президент Трамп та його родина будуть шукати всі доступні апеляційні можливості, щоб виправити це", - заявив адвокат Трампа Крістофер Кісе.

Також повідомляється, що Трамп виступив проти клопотання штату про так зване спрощене судове рішення. Він стверджував, що його річні фінансові звіти містили "значні застереження", що банки та страхові компанії мали проводити власні оцінки, і генпрокурорка не мала права подавати до суду, оскільки це не призвело до фінансових збитків для банків і страхових компаній.