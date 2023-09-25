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Суспільна думка
Суспільство / Події
27 вересня 2023, 13:34

Більше 100 людей загинуло на весіллі в Іраку

У результаті пожежі, яка спалахнула під час весільної вечірки в районі Хамданія в іракській провінції Найнава, загинули понад сотня осіб, а близько 150 отримали поранення. Рятувальники працювали над пошуками виживших у руїнах спаленого будинку протягом ночі та ранку. За інформацією агентства Reuters, трагедія сталася в середу.

За словами заступника губернатора Найнави, Хасана аль-Алаґа, наразі підтверджено загибель 113 осіб. Пожежа виникла через запуск салюту під час святкування, що призвело до масштабного вогненного спалаху, повідомили місцеві служби цивільної оборони.

34-річний Імад Йохана, який був гостем весілля, та кому вдалося врятуватись, описав ситуацію: "Ми бачили, як вогонь пульсував, виходячи із залу. Ті, хто встиг вибратися, зробили це, але ті, хто не встиг – залишилися в пастці. Навіть ті, хто врятувався, отримали поранення".

За попередніми даними, будівля, в якій відбувалася вечірка, була зведена з високовогненебезпечних будівельних матеріалів, що призвело до її швидкого обвалення. На місце події були відправлені лікарські бригади та швидкі федеральних та регіональних служб уряду Курдистану в Іраку.

Джерело: "Reuters"
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