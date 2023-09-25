Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
27 вересня 2023, 14:00

Зеленський про успіхи ЗСУ на Донецькому напрямку

За інформацією, отриманою від військових Збройних Сил України (ЗСУ), зафіксовано продовження просування вперед на Донецькому напрямку. Про це президент України Володимир Зеленський був проінформований під час щоденного селектора.

Він також наголосив на тому, що українські військові виконують інші стратегічні завдання, які були визначені раніше.

Під час засідання Ставки, президент Зеленський розглянув звіт щодо обстрілів Херсонщини, внаслідок яких було зафіксовано 26 випадків використання керованих авіаційних бомб (КАБів) протягом останньої доби з боку ворога.

Президент наказав ліквідувати наслідки цих обстрілів та надати необхідну допомогу постраждалим. Крім того, глава держави надав розпорядження знайти шляхи для припинення актів терору, які завдають шкоди життю і майну мирного населення.

Президент також поділився інформацією про досягнення у справі виявлення зрадників. Служба безпеки України (СБУ) успішно розкрила осіб, які коригували нічний удар по місту Києву тиждень тому.

Також слідчі відомства зібрали необхідні докази для оголошення підозри ексадвокату Медведчука та Шарія Валентину Рибіну. Йому пред'явлено підозру за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Джерело: "Президент України"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: