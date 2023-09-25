Зеленський про успіхи ЗСУ на Донецькому напрямку

27 вересня 2023, 14:00

За інформацією, отриманою від військових Збройних Сил України (ЗСУ), зафіксовано продовження просування вперед на Донецькому напрямку. Про це президент України Володимир Зеленський був проінформований під час щоденного селектора.

Він також наголосив на тому, що українські військові виконують інші стратегічні завдання, які були визначені раніше.

Під час засідання Ставки, президент Зеленський розглянув звіт щодо обстрілів Херсонщини, внаслідок яких було зафіксовано 26 випадків використання керованих авіаційних бомб (КАБів) протягом останньої доби з боку ворога.

Президент наказав ліквідувати наслідки цих обстрілів та надати необхідну допомогу постраждалим. Крім того, глава держави надав розпорядження знайти шляхи для припинення актів терору, які завдають шкоди життю і майну мирного населення.

Президент також поділився інформацією про досягнення у справі виявлення зрадників. Служба безпеки України (СБУ) успішно розкрила осіб, які коригували нічний удар по місту Києву тиждень тому.

Також слідчі відомства зібрали необхідні докази для оголошення підозри ексадвокату Медведчука та Шарія Валентину Рибіну. Йому пред'явлено підозру за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).