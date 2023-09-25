ЗСУ підтвердили, що фіксують повернення на фронт «вагнерівців»

27 вересня 2023, 14:23

Група бойовиків, відомих як "вагнерівці", повернулася до бойових дій на сході України, як повідомлено начальником пресслужби Східного угруповання Збройних Сил України, Іллею Євлашем. Цю інформацію підтверджено в коментарі РБК-Україна.

Він також вказав, що ці бойовики, які раніше перебували на території Білорусі, зараз присутні на сході України та переукладають свої контракти з російським міністерством оборони.

«Ми підтверджуємо, що "вагнерівці" присутні на території Східного угруповання військ. Це військовослужбовці ПВК "Вагнера", які були на території Білорусі. Зараз там розформовують їхні табори. Їм там було близько 8 тисяч. Зараз частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони РФ і повертається сюди, на Схід України для взяття участі в бойових діях — і як інструктори, і як військовослужбовці», - заявив Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ.

За словами Євлаша, ця група налічує приблизно 500 осіб, яких планують використовувати у бойових діях в Україні. Він також зауважив, що вони не становлять суттєвої загрози, але є одними з найкраще підготовленими в російській армії.

Ця інформація збігається з повідомленнями від 27 вересня, опублікованими американським виданням CNN, які посилалися на звіти українських військових. "Вагнерівці" повернулися до району Бахмуту, а українські військові підозрюють наявність «вагнерівців», якщо бачать стримування наступальних сил із залученням військовослужбовців, які виконують завдання у більш нестандартний спосіб. Час від часу українські бійці знаходять і шеврони ПВК «Вагнер».

📅Зауважується, що ця приватна військова компанія стала відомою під керівництвом євгена пригожина, який зробив заяву про захоплення Бахмут у травні. Після невдалих спроб воєнного заколоту на росії, ПВК "Вагнер" фактично припинила свою діяльність, а деякі з її бойовиків перебували у Білорусі. У серпні російська федерація оголосила про смерть євгена пригожина в результаті авіакатастрофи.