Міністр оборони Франції прибув до Києва

28 вересня 2023, 13:07

Міністр оборони Франції, Себастьян Лекорню, прибув до Києва в четвер, 28 вересня, для участі в Форумі оборонних індустрій. Про це повідомляє Le Figaro.

Разом з ним прибула делегація з 18 компаній оборонного сектору. З міркувань безпеки поїздка трималася в таємниці.

Лекорню планує зустрітися зі своїм новим колегою Рустемом Умєровим, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним та, ймовірно, з президентом України Володимиром Зеленським.

Разом з французьким міністром прибули представники 18 компаній оборонного сектору, серед яких — великі концерни, малі та середні підприємства і стартапи. Назви компаній не розголошують, проте, за інформацією міністерства оборони Франції, їхня діяльність варіюється від бронетехніки до кібернетики та безпілотників.

"Деякі компанії поглиблюватимуть свої контакти з українськими колегами, тоді як інші шукатимуть можливості для підписання контрактів", - пише видання.

📅Нагадаємо, що раніше Міністр закордонних справ України, Дмитро Кулеба, повідомив, що перший український Форум оборонних індустрій відбудеться у Києві вже найближчими днями.