Олексій Кузєцов: «Засуджую псевдовибори на Луганщині, які однозначно не є легітимними»

28 вересня 2023, 14:05

Днями голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав ухвалений раніше парламентарями проєкт постанови № 10054. Про що цей документ та чому підтримав його прийняття – розповідає народний депутат України, голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов.

«Разом із колегами підтримав ухвалення проєкту щодо звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій, парламентських асамблей, урядів та парламентів іноземних держав у зв’язку з проведенням російською федерацією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Метою такої постанови є заклик до міжнародних партнерів засудити проведення державою-агресором незаконних виборів 8–10 вересня на тимчасово окупованих територіях України, визнати нелегітимними органи влади російської федерації всіх рівнів, члени яких були «обрані» під час цих псевдовиборів. Також потрібно посилити санкційний тиск на російську федерацію та безпосередньо осіб, причетних до організації та проведення незаконних виборів», – розповів Олексій Кузнєцов.

За його словами, росія проведенням цих «виборів» порушила положення ключових документів, які створюють підґрунтя сучасної системи міжнародних відносин – Статуту Організації Об’єднаних Націй, Декларації про принципи міжнародного права, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни тощо.

«Засуджую псевдовибори на Луганщині та в інших тимчасово окупованих росією регіонах України. Проведення цих «виборів» є порушенням низки міжнародних документів і за своєю суттю є однією зі спроб росії закріпити за собою незаконно анексовану частину суверенної території України», – наголосив Олексій Кузнєцов.