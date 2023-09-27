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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
28 вересня 2023, 14:47

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом і провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомило Укрінформ 28 вересня.

✅ На спільній пресконференції Володимир Зеленський відзначив:

«Радий вітати в Україні генерального секретаря НАТО, радий нашій змістовній розмові. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час. Україна вже захищає спільний простір свободи, що об’єднує всіх членів НАТО, і перемога України у цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв’язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир, і не лише для нашої держави, а для всього континенту».

📢Володимир Зеленський також висловив подяку партнерам за допомогу та підкреслив очевидні результати співпраці з НАТО. Він зазначив, що створені та успішно діють танкові, авіаційні та інші коаліції, які сприяють підвищенню обороноздатності України.

У ході зустрічі з генсеком НАТО обговорили ключові питання в галузі оборони, ситуацію на передовій та потреби Збройних Сил України.

❗Президент наголосив на можливості подальшого тиснення на ворога, та зазначив: "Упевнений, ми можемо і надалі тиснути на агресора так, щоб росія лише відступала і втрачала".

📅Раніше Єнс Столтенберг наголосив, що швидкого закінчення війни в Україні не буде. А, отже, західні країни мають бути до цього готовими.

Джерело: "Укрінформ"
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