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Суспільна думка
Політика
29 вересня 2023, 13:50

МАГАТЕ прийняло резолюцію щодо повернення ЗАЕС під контроль України

Під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн висловили підтримку резолюції, яка закликає до негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України, повідомляє Міненерго.

✅ Резолюцію, запропоновану Канадою, Фінляндією та Коста-Рикою, підтримали представники 69 країн.

Документ закликає рф до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до чинної ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції, для того, щоб Агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки відповідно до Угоди України про всеосяжні гарантії та Додаткового протоколу.

📅Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, на пресконференції у Відні 11 вересня, анонсував намір провести переговори на високому рівні з Україною та росією стосовно ситуації на Запорізькій АЕС.

Джерело: "Міненерго"
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