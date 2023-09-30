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Суспільна думка
Суспільство
01 жовтня 2023, 14:08

В окупованому Криму росіянам страшно. Загарбники активно посилюють оборону

Після ударів Збройних Сил України, окупанти здійснюють переміщення засобів протиповітряної оборони до міста Сімферополь, а також розпочали будівництво нових оборонних споруд. Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву.

За отриманою інформацією від кримського підпілля, російські війська отримали нові директиви щодо підвищення обороноздатності окупаційних сил на півострові. Зокрема зафіксовано пересування засобів протиповітряної оборони до Сімферополя.

Партизани також зафіксували будівництво нових фортифікаційних споруд, відомих як "зуби дракона". Зазвичай їх розташовують у землі рядами, використовуючи як перешкоду для танкових підрозділів.

📅22 вересня о 12:00 Сили оборони здійснили атаку на штаб командування Чорноморського флоту росії. Міністерство оборони рф повідомило про збиття п'яти ракет і зникнення одного окупанта внаслідок удару по штабу. Наступного дня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що загинуло принаймні 9 істот, а поранення отримали 16 істот, включаючи російських генералів.

📅 25 вересня ССО повідомили, що внаслідок ураження штабу чорноморського флоту росії в Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них командувач чорноморського флоту рф віктор соколов, та 105 окупантів отримали поранення.

📅Згодом соколова намагались показати в російських новинах, стверджуючи, що він живий, але користувачі соцмереж стверджують, що запис з ним проводився ще 18 вересня.

Джерело: "Центр національного спротиву"
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