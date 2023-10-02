Повідомляється, що путін їде до Жапарова

04 жовтня 2023, 13:14

Поки що президент на росії володимир путін планує здійснити офіційний візит до Киргизстану наступного тижня. Про це повідомив Муратбек Азимбакієв, завідувач відділу зовнішньої політики адміністрації президента Киргизії, в середу, 4 жовтня.

«На запрошення президента Киргизстану Садира Жапарова 12 жовтня відбудеться офіційний візит президента російської федерації володимира путіна», – заявив Азимбакієв.

За його даними, у рамках майбутнього візиту заплановано двосторонні переговори між Жапаровим та путіним.

"Лідери країн обговорять актуальні питання двостороннього та багатостороннього порядку денного, а також перспективи подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва. Крім того, планується участь глав держав на урочистому заході, присвяченому 20-річному ювілею відкриття авіаційної бази ОДКБ у Канті", – додав Азимбакієв.

Нагадаємо, що у липні в кремлі заявили про підготовку трьох закордонних візитів путіна. Два з них не відбулися. А третій – у Китай – може відбутися у жовтні.