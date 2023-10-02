Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика / Суспільство / Події
04 жовтня 2023, 13:14

Повідомляється, що путін їде до Жапарова

Поки що президент на росії володимир путін планує здійснити офіційний візит до Киргизстану наступного тижня. Про це повідомив Муратбек Азимбакієв, завідувач відділу зовнішньої політики адміністрації президента Киргизії, в середу, 4 жовтня.

«На запрошення президента Киргизстану Садира Жапарова 12 жовтня відбудеться офіційний візит президента російської федерації володимира путіна», – заявив Азимбакієв.

За його даними, у рамках майбутнього візиту заплановано двосторонні переговори між Жапаровим та путіним.

"Лідери країн обговорять актуальні питання двостороннього та багатостороннього порядку денного, а також перспективи подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва. Крім того, планується участь глав держав на урочистому заході, присвяченому 20-річному ювілею відкриття авіаційної бази ОДКБ у Канті", – додав Азимбакієв.

Нагадаємо, що у липні в кремлі заявили про підготовку трьох закордонних візитів путіна. Два з них не відбулися. А третій – у Китай – може відбутися у жовтні.

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: