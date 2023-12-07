Киян попередили про зупинку руху поїздів на «синій» гілці метро

08 грудня 2023, 13:05

Від суботи, 9 грудня, тимчасово призупинять рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві через плановий ремонт перегінного тунелю. Про це повідомила пресслужба КМДА у п’ятницю, 8 грудня.

У період проведення робіт поїзди будуть курсувати маршрутом між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". За повідомленням КМДА, причиною призупинення руху – є необхідність «негайного ремонту тунелю між зазначеними станціями». Рух поїздів залишиться зупиненим до завершення всіх необхідних робіт.

Рішення про це було прийнято 8 грудня Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Попередньо розраховується, що ремонтні роботи триватимуть близько 6 місяців.

⚠Станції "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки" продовжать працювати в цілодобовому режимі для забезпечення роботи лише в режимі укриття.

🚍З метою зручності пасажирів будуть запроваджені дублюючі маршрути наземного транспорту між станціями "Теремки" та "Либідська".