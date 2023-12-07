Перша за 79 днів атака росіян на Київ з Ту-95МС, збито всі ворожі ціли засобами ППО

08 грудня 2023, 13:42

Сьогодні вранці столицю України атакували крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Це сталося вперше за 79 днів, повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації в п’ятницю, 8 грудня.

📢«Попередньо, близько 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста енгельс, саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста», - відзначили в КМВА.

Сили та засоби протиповітряної оборони зуміли успішно збити усі ракети, що летіли у напрямку Києва. Вони були знищені ще на підльоті до столиці. Офіційні дані про кількість та типи збитих повітряних цілей було оприлюднено Повітряними Силами ЗСУ після узагальнення інформації, повідомляли в КМВА.

📢«Інформація щодо жертв та руйнувань відсутня! Як ви бачите, ворог дочекався свого часу і почав знову застосовувати стратегічну авіацію для атак на мирні міста. Тому бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», - додали в КМВА.

📅Атака розпочалась з самого ранку 8 грудня. За даними Повітряних Сил ЗСУ, ворог здійснив декілька пусків крилатих ракет повітряного базування зі стратегічної авіації Ту-95МС. Крім Києва, вибухи зафіксовані у Павлограді Дніпропетровщини. Даних про руйнування або постраждалих у столиці наразі немає.