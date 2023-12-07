Закарпатський ОТЦК просить з розумінням ставитись до рейдів у спортзалах

08 грудня 2023, 14:08

На Закарпатті здійснюються рейди представниками ТЦК у спортзалах, ресторанах та на базах відпочинку. Обумовлено це тим, що військовим потрібна заміна на фронті, – відзначили у Закарпатському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки (ОТЦК).

📢«На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога», - йдеться у повідомленні.

ОТЦК наголосили, що отримання повістки не означає автоматичного відправлення призовника на фронт. Процес розпочинається з перевірки даних, після чого призовники швидко проходять медичний огляд. А тільки після цього, якщо людина здатна до військової служби, – їй видається мобілізаційний наказ, і лише після цього новобранці вирушають на навчання.

Також в ТЦК нагадали, що існує відповідальність за ухилення від призову та будь-які порушення в отриманні повісток. Згідно зі статтею 114 Кримінального кодексу, передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Слід врахувати, що у Збройних Силах є багато військових спеціальностей, які не вимагають прямої участі у бойових діях, але є важливими для підтримки фронту. Будь-який громадянин може ознайомитися зі списком цих спеціальностей на сайті ЗСУ, зареєструватися на військовий облік, отримувати гідну зарплату та водночас допомагати своїй країні у скрутні часи.

📅Нагадаємо, що на Закарпатті представники військкомів прийшли до спортзалів у Мукачево й Хусті та роздали повістки тим, хто на той час там займався спортом.

📅7 грудня Міноборони уклало договір про рекрутинг для Збройних Сил України, і рекрутери погодилися виконати завдання на користь армії безоплатно, в рамках проєкту.