Пограбували будинок автора Кіану Рівза у Лос-Анджелесі – ЗМІ

08 грудня 2023, 14:26

У Лос-Анджелесі було пограбовано будинок канадського актора Кіану Рівза. За інформацією TMZ, у середу, 6 грудня, невідомі особи, приховані під лижними масками, проникли до його житла, але встигли втекти перед прибуттям поліції.

О 19:00 до поліції надійшов анонімний дзвінок про можливе проникнення до будинку. Правоохоронці, перевіривши заяву, не виявили порушень. Проте о 01:00 ночі вони отримали сигнал від сигналізації будинку і, перевіривши камери спостереження, виявили на їхніх записах кілька осіб, які проникли в приміщення через розбите вікно.

Зловмисники встигли взяти одну вогнепальну зброю і втекти. Поки невідомо, чи було викрадено ще щось, адже Кіану не було вдома на момент інциденту.

Це не перший раз, коли до будинку Рівза намагаються потрапити грабіжники. Раніше, у 2014 році, його будинок вже двічі опинявся під «увагою» зловмисників, а в цьому році актор отримав тимчасову судову заборону проти потенційного переслідувача, який заявився до його домівки.