Верховна Рада призначила Юрчишина новим головою комітету з питань свободи слова

09 грудня 2023, 13:39

Верховна Рада призначила народного депутата Ярослава Юрчишина, представника фракції «Голос», на посаду голови Комітету з питань свободи слова. Згідно з проєктом постанови №10296, за це рішення проголосували 247 народних депутатів на пленарному засіданні в суботу, повідомив Ярослав Железняк, член фракції «Голос».

Ярослав Юрчишин, 43-річний депутат, був обраний у Верховну Раду у 2019 році від партії «Голос» (№ 7 у списку). Він є випускником Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «політологія» та у 2002 році завершив навчання у Львівському національному університеті ім. І. Франка, на факультеті історії за спеціальністю «вчитель історії, історик, археолог».

📅Раніше, 20 вересня, Верховна Рада скасувала повноваження голови комітету з питань свободи слова народного депутата Нестора Шуфрича ("Платформи за життя і мир"). Печерський районний суд Києва 15 вересня обрав для Шуфрича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Депутата звинувачують у державній зраді. Його взято під варту безпосередньо в залі суду.