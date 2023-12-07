Херсон під російським обстрілом: окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку

09 грудня 2023, 20:26

Херсон в черговий раз потрапив під обстріл російських окупантів. Постраждали від ворожої атаки житлові квартали міста. Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у своєму офіційному Telegram-каналі в суботу, 9 грудня.

Під час обстрілу, який підступно здійснили російські загарбники, один зі снарядів потрапив у житлову багатоповерхівку.

📢«Рятувальники, виїхавши на місце події. провели обстеження у квартирах, пожеж виявлено не було. Надзвичайники евакуювали літню жінку, яка після обстрілу була в шоковому стані та викликали швидку допомогу ще для одного мешканця будинку», - зазначається в повідомленні.

📅Нагадаємо, що війська РФ в суботу, 9 грудня, обстріляли Херсон, призвівши до поранення двох мирних жителів, включаючи 58-річну жінку, яка отримала вибухову травму та поранення голови, та була госпіталізована у стані середньої тяжкості.