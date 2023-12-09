Клуб «Будівельник» повідомив ФБУ про зняття з чемпіонату через фінансові труднощі

10 грудня 2023, 13:36

Баскетбольний клуб "Будівельник" з міста Київ прийняв важке рішення про відмову від участі в українській Суперлізі з баскетболу через фінансові труднощі. Про це інформує Федерація баскетболу України.

📢«Важко усвідомлювати, що "Будівельник" припиняє своє існування. Для всіх нас, звичайно, це шок та велике потрясіння. Клуб втратив спонсорську підтримку і вирішив знятися з чемпіонату, щоб не накопичувати борги. На сьогоднішній день усі розуміють, наскільки важко зі спонсорською підтримкою, переважна більшість соціальних проєктів українських компаній спрямована на допомогу армії, і це зрозуміло. Будівельник не зміг знайти альтернативну підтримку і тому змушений був піти на цей крок», - сказав президент Федерації баскетболу Михайло Бродський України, заявив, що є можливість порятунку клубу.

Відомо, що клуб має лише кілька днів, щоб зберегти проєкт, і Федерація баскетболу України закликала потенційних спонсорів та меценатів допомогти команді. Президент ФБУ висловив надію на можливий порятунок для клубу. Федерація готова допомогти в обговоренні можливих варіантів.

Крім того, керівник не виключив можливості перетворення структури клубу на акціонерне товариство, але зауважив, що це буде можливо лише за умови глобального партнерства чи підтримки кількох спонсорів.

Баскетбольний клуб "Будівельник" відомий своєю сильною грою і успішними виступами в минулих сезонах, включаючи чемпіонат України. На момент відмови від участі в Суперлізі "Будівельник" займав друге місце в турнірній таблиці з 10 перемогами у 13 матчах. Це рішення залишає Суперлігу з 10 клубами-учасниками.

📅Нагадаємо, що 11 квітня Віталій Степановський став новим головним тренером чоловічої збірної України з баскетболу.