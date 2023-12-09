Зеленський, перебуваючи в Аргентині, провів переговори з Макроном

10 грудня 2023, 16:31

Перебуваючи з візитом в Аргентині, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном і повідомив, що позитивні рішення Європейської Ради щодо вступу України до ЄС підніме мотивацію українців, зокрема й всього війська. Про це глава держави розповів в офіційному Telegram-каналі у неділю, 10 грудня.

Зеленський також поділився деталями щодо функціонування зернового коридору, зауваживши, що попри всі намагання росії вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів.

Президент у розмові наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС, зазначивши, що Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії. За словами Зеленського, рішення Європейської Ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії.

📢«Поінформував Еммануеля про розвиток подій на фронті й подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція. Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України. Подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16», - розповів український лідер.

📅Нагадаємо, що напередодні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією від Франції, де сторони обговорили українсько-французьку співпрацю та основні оборонні нагальні потреби України.