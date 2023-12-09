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Суспільна думка
Економіка
10 грудня 2023, 16:49

До Польщі залізницею прибула перша партія вантажівок – УЗ

Перша партія вантажівок успішно дісталася до Польщі, використовуючи залізничний транспорт, повідомила та оприлюднила відповідне відео пресслужба Укрзалізниці у неділю, 10 грудня.

📢«Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що вантажівки подолають решту маршруту по автошляхах до пункту призначення.

Керівництво Укрзалізниці також висловило плани зробити подальші відправлення регулярними та залучити в перевезення більше модернізованих платформ.

📅Нагадаємо, що 7 грудня було відправлено до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, які змушені були чекати на кордоні, щоб подолати труднощі через блокаду зі сторони польських перевізників.

Цей поїзд прямує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).

Джерело: "Пресслужба Укрзалізниці"
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