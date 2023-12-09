10 грудня 2023, 16:49 До Польщі залізницею прибула перша партія вантажівок – УЗ Перша партія вантажівок успішно дісталася до Польщі, використовуючи залізничний транспорт, повідомила та оприлюднила відповідне відео пресслужба Укрзалізниці у неділю, 10 грудня. 📢«Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур», - йдеться у повідомленні. Зазначено, що вантажівки подолають решту маршруту по автошляхах до пункту призначення. Керівництво Укрзалізниці також висловило плани зробити подальші відправлення регулярними та залучити в перевезення більше модернізованих платформ. 📅Нагадаємо, що 7 грудня було відправлено до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, які змушені були чекати на кордоні, щоб подолати труднощі через блокаду зі сторони польських перевізників. Цей поїзд прямує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща). Джерело: "Пресслужба Укрзалізниці" irtafax.com