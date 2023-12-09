11 грудня 2023, 13:38

На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко. Сумну вістку оприлюднила його дружина Дар'я Орєхова у Facebook, 10 грудня.

Вона не розкрила обставини смерті чоловіка, зазначивши, що інформацію про дату похорону повідомить згодом.

📢«Війна нікого не шкодує...війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Р.S. я буду дуже сумувати за тобою коханий...», - написала вона.

Важливо відзначити, що Андрій Павленко — це український актор, у фільмографії якого понад півсотні відомих серіалів і фільмів. До його найпопулярніших робіт входять: "Лист очікування", "Жіночий лікар", "Перевертень у погонах", "Фото на документи" та "Ілюзія страху".

Від початку повномасштабної війни актор захищав Україну від російських окупантів. У Павленка залишилось двоє дітей.