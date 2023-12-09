Чергова блокада руху на кордоні з Україною оголошена перевізниками Словаччини

11 грудня 2023, 13:54

Асоціація автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) повідомила про свої наміри знову заблокувати кордон з Україною. Зараз ця ініціатива обмежується лише одним пунктом пропуску, як стверджується на офіційній сторінці союзу в Facebook.

Словацькі перевізники планують здійснити блокаду пункту пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород" починаючи з понеділка, 11 грудня. Старт акції оголошено на 15:00. Термін завершення протесту залишається невідомим. При цьому вони обіцяють, що пасажирські перевезення не будуть обмежені, але вантажний транспорт не отримає доступ на територію Словацької Республіки.

Причиною протесту перевізники називають "можливий вплив на ринок автомобільних перевезень у Словаччині". Вони вказали на несприятливі умови, які, на їхню думку, виникають через українських конкурентів та їх "транспортний безвіз" з ЄС.

Словацькі перевізники також висловили солідарність із протестами, що тривають в Польщі з 6 листопада та в Угорщині з 11 грудня.

📌Ця акція стала ще однією у серії блокування українського кордону. Вперше перевізники заблокували кордон 21 листопада, вимагаючи скасування "транспортного безвізу" з ЄС та висловлюючи занепокоєння щодо конкуренції з українськими перевізниками. Після цього, протест був кілька разів припинено, але знов відновлювався. Останній раз блокаду скасували 5 грудня. Нові заходи щодо протесту були оголошені наступного дня, а потім знову перенесені на 11 грудня.