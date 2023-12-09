На росій в ЦВК погодили проведення «виборів» на окупованих територіях України

11 грудня 2023, 14:10

Центральний виборчий комітет (ЦВК) на росії прийняв рішення одноголосно, визначивши, що вибори президента рф у березні 2024 року відбудуться і на території чотирьох українських областей, що перебувають під окупацією російських загарбників. Про це повідомляє інформагентство Інтерфакс у понеділок, 11 грудня.

микола булаєв, заступник голови ЦВК на росії, нагадав про те, що в вересні 2023 року на окупованих територіях України вже пройшли вибори до органів законодавчої та муніципальної влади у єдиний день голосування.

ЦВК заздалегідь провела консультації з міністерством оборони рф, фсб та так званим "керівництвом" окупованих регіонів стосовно можливості проведення виборів в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Окупаційні владні структури висловили позитивне ставлення до проведення виборів на цих територіях та повідомили, що «організувати вибори на цих територіях можна».

📅Раніше рада федерації рф прийняла постанову щодо призначення виборів президента росії.

📢Нагадаємо, що путін прийняв «спонтанне рішення» балотуватися на виборах президента рф у березні 2024 року.