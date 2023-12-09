Відпочивати не на часі: додаткових вихідних на Різдво та Новий Рік не буде

11 грудня 2023, 14:26

У період ведення війни в Україні скасовано святкові дні, що передбачені Кодексом законів про працю. Згідно із законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Різдво та Новий рік, які припадають на понеділок (25 грудня та 1 січня відповідно), вважатимуться звичайними робочими днями й додаткових вихідних не буде.

Ухвалений Верховною Радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, зокрема, вводячи обмеження прав та свобод людини та громадянина, що передбачено під час дії воєнного стану. Згідно з цим законом, усі святкові дні скасовано.

Зазначимо, що після переходу ПЦУ на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. Різдво (25 грудня) залишається святковим днем, а День преподобної Меланії (в народі відомий як Щедрий вечір, Маланка) тепер припадатиме на 31 грудня, замість колишнього 13 січня. Хрещення Господнє відзначатиметься 6 січня, а не 19 січня, як раніше.