Зеленський у Вашингтоні зустрівся з керівниками оборонних компаній

12 грудня 2023, 13:32

Під час свого робочого візиту до Сполучених Штатів Америки, президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з президентом Світового банку Аджаєм Бангою та керівниками американських оборонних компаній. У ході цих зустрічей обговорювалися питання відновлення іпотечного кредитування, можливості створення оборонного хабу в Україні та інші важливі питання. Про це повідомив Офіс Президента у вівторок, 12 грудня.

Під час діалогу з Бангою, Зеленський висловив зацікавленість в посиленні та активізації співпраці зі Світовим банком для ефективної трансформації України. Особлива увага приділялася розширенню безготівкової економіки та її впливу на економічну систему країни.

📢«Створення справжньої cashless economy є вкрай важливим для України, і я повністю підтримую цей проєкт», – сказав президент.

Щодо стратегії відновлення іпотечного кредитування, сторони домовились, що Світовий банк розробить пропозиції для створення ринкових механізмів залучення коштів комерційних банків на іпотечному ринку та інструменти для зменшення ризиків та зниження ставок за іпотечними кредитами.

Володимир Зеленський та Аджай Банга також приділили увагу питанню щодо механізмів використання заморожених активів російських загарбників на користь України.

На зустрічі з керівниками американських оборонних компаній, Зеленський представив ідею створення оборонного хабу в Європі, який буде розташовуватись на території України. Він підкреслив, що Україна має значний досвід, набутий під час воєнних подій, і готова швидко приймати рішення, спрощувати бюрократичні процедури та здійснювати замовлення для реалізації цього проєкту.

📢«Ми готові вирішувати швидко, і вже почали це робити, бо в нас немає іншого шляху змінювати систему, тому що в нас війна», – пояснив президент.

Він підкреслив, що Україна готова й вироблятиме більшу кількість боєприпасів та військової техніки, однак їй вкрай необхідна підтримка з боку таких потужних компаній. І додав, що Україна також хоче запросити американську сторону увійти в частку українських оборонних компаній, що буде цікаво для усіх учасників угоди.

📅Нагадаємо, що Зеленський почав візит до США 11 грудня із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та виступу перед американськими військовими у Національному університеті оборони США.

📌Важливо відзначити, що це третій візит президента Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабного вторгнення росіян до України.