Мобільний оператор «Київстар» підтвердив хакерську атаку та проблеми зі зв’язком

12 грудня 2023, 14:08

Мобільний оператор "Київстар" оголосив про те, що став жертвою великої хакерської атаки. Про це йдеться у новій заяві компанії на офіційній сторінці соцмережі Facebook у вівторок, 12 грудня.

📢«Сьогодні вранці ми стали мішенню потужної хакерської атаки. Вона спричинила технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги: мобільного зв’язку; доступу в інтернет. Звісно, для нас це — виклик. Але зараз для фіксації обставин та наслідків протиправного втручання у діяльність мережі ми: залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб; працюємо над усуненням наслідків для якнайскорішого відновлення зв’язку», - йдеться в офіційній заяві.

В компанії зазначили, що на цей час особисті дані абонентів не постраждали й не скомпрометовані, та намагаються якнайшвидше відновити зв'язок.

За даними пресслужби, "Київстар" має намір надати компенсацію тим абонентам, які мали проблеми зі зв’язком або не мали змоги скористатися сервісами.

Компанія також співпрацює з правоохоронними органами для розслідування цього випадку та виявлення винних.

📌Відзначено, що збій в роботі "Київстару" призвів до тимчасових проблем з операціями на pos-терміналах, банкоматах та терміналах самообслуговування. За інформацією Міністерства інфраструктури, очікується, що проблему вдасться вирішити протягом чотирьох-п'яти годин.