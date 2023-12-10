Під масованою DDoS-атакою опинився Монобанк

12 грудня 2023, 14:26

Під час значного порушення роботи оператора мобільного зв'язку "Київстар", яке викликала хакерська атака, сталася DDoS-атака на Монобанк, повідомив один з засновників банку, Олег Гороховський у вівторок, 12 грудня.

📢«Масована DDoS атака на Монобанк. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (банки, вебсайт). Все під контролем», - розповів він про ситуацію та опублікував графік запитів, що надходять на сервери банку.

Унаслідок збою в "Київстарі" багатьох абонентів тепер позбавлено мобільного зв'язку та доступу до Інтернету. На щастя, особисті дані абонентів цього оператора мобільного зв'язку залишаються в безпеці. Компанія обіцяє компенсацію тим, хто зіткнувся з проблемами зі зв'язком або не міг скористатися її послугами.

Пізніше Гороховський повідомив, що масивну DDoS-атаку на Монобанк вдалося відбити.

При відсутності зв’язку в МВС повідомили, що можна звертатися за допомогою до найближчого управління поліції чи пожежної частини. Також завжди можна звернутися за допомогою до нацгвардійців, поліцейських та прикордонників.

Облаштовані "Пункти незламності" надають доступ до Мережі через Wi-Fi. Всі екстрені номери (101, 102, 112) працюють у штатному режимі.

У мобільного оператора «Vodafone» повідомили про суттєве зростання навантаження на свою систему платежів через збій у роботі «Київстар». Користувачі відмічають, що мобільний додаток оператора не працює. Також виникли технічні проблеми з мобільним додатком "Мій Lifecell" та особистим кабінетом користувачів.